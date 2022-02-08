Доменикали: «Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира»

Итальянец считает, что у семикратного чемпиона мира есть все шансы взять еще один титул

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался Sky Sports о роли пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона в автоспорте. «На последнем фото он излучал много позитива. Это очень важно, потому что Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира. Я уважаю его решение хранить молчание. Теперь, как мне кажется, он будет полностью заряжен на борьбу в начале сезона. У Льюиса есть возможность стать восьмикратным чемпионом мира. Поэтому я уверен, что он целиком сосредоточен на этой цели». Mercedes подтвердил, что Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Формуле-1.

Рене Тер Велде