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Доменикали: «Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира»

Итальянец считает, что у семикратного чемпиона мира есть все шансы взять еще один титул
Автоспорт Формула-1
19:35
Доменикали: «Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира»
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался Sky Sports о роли пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона в автоспорте.

«На последнем фото он излучал много позитива. Это очень важно, потому что Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира. Я уважаю его решение хранить молчание. Теперь, как мне кажется, он будет полностью заряжен на борьбу в начале сезона. У Льюиса есть возможность стать восьмикратным чемпионом мира. Поэтому я уверен, что он целиком сосредоточен на этой цели».

Mercedes подтвердил, что Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Формуле-1.

Рене Тер Велде
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Стефано Доменикали Mercedes Льюис Хэмилтон

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