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Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
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Новости
Замгендиректора «Динамо»: «При Лучи только один раз признали ошибку судьи. Так не бывает»
20:54
Фонсека и Каштру определились с составами на матч «Рома» – «Шахтер»
20:47
Лига Европы. «Динамо» — «Вильярреал». Онлайн трансляция прямо сейчас
20:40
Францию и Украину рассудит немецкая бригада арбитров
20:36
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Лев уйдет из сборной Германии
10 марта 09:28
Рома - Дженоа 1:0
08 марта 11:49
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
06 марта 19:21
Ювентус - Специя 3:0
04 марта 09:56
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Новости
Официально: Реджис Прогрейс встретится с Иваном Редкачем 17 апреля
19:50
Арум назвал сроки возвращения Вердехо после поражения от Накатани
18:35
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
18:28
Валлин выбрал сильнейшего панчера между Фьюри и Джошуа
17:30
Видео
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
05 марта 13:14
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Новости
«Кременчуг» на выезде разгромил «Белый Барс» и обошел «Сокол» в турнирной таблице
20:19
«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором»
18:50
УХЛ. «Белый Барс» – «Кременчуг». Видео трансляция
17:25
«Вегас» уступил «Миннесоте», «Эдмонтон» разгромил «Оттаву», продлив серию побед до 3-х матчей
08:59
Видео
Шахрайчук и Годынюк получили работу
09 марта 18:56
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
09 марта 18:49
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Ледниковый период от 9.03.2021
09 марта 17:56
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Чемпионат мира
Новости
Пидручный: «Удивился, что так много проиграл на первом круге»
20:35
Пидручный финишировал 35-м в спринте на Кубке мира
20:15
Мужской спринт на девятом этапе Кубка мира. Видео трансляция
17:26
Расписание гонок девятого этапа Кубка мира по биатлону
09:56
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Дюрант в ближайшее время не выйдет на паркет
19:40
Суперлига. «Тернополь» — «Будивельник». Видео трансляция
17:27
Олджридж больше не сыграет за «Сан-Антонио»
16:40
Бобров признан лучшим игроком февраля в Суперлиге по версии капитанов команд
16:20
Видео
Матч всех звезд НБА
09 марта 10:28
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Газоль будет играть в Барселоне
24 февраля 15:28
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
22 февраля 22:28
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Новости
Марченко сыграет в четвертьфинале «челленджера» в Биелле
17:10
Соперники не выдержали напора. Стаховский и Молчанов в полуфинал парного турнира в Биелле
17:00
Федерер – о состоянии колена: «Все в порядке. Я принимаю обезболивающие только тогда, когда они действительно нужны»
16:20
Как дойти до полуфинала турнира без выхода на корт? Рублев дошел, и вошел в историю АТР
15:23
Видео
Свитолина проиграла Кузнецовой
10 марта 09:21
Матч-пойнт
09 марта 18:28
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Новости
Долидзе: «На данный момент – у меня два контракта на бои»
19:20
Тилл ответил Адесанье взаимностью относительно очного поединка
18:50
Стерлинг: «Глупо считать, что мой нокаут в бою с Яном не был тяжелым потому, что я не потерял сознание»
18:15
Фергюсон не намерен выходить в октагон с Махачевым
18:07
Видео
Бойцовский клуб. Клип!
05 марта 13:00
Жесткий нокаут в ММА
23 февраля 11:28
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Новости
Haas впервые запустил двигатель на болиде 2021 года
17:50
Доменикали: «Сильверстоун примет спринт-квалификацию»
16:00
Леклер объяснил, почему Ferrari выбрал такой странный стиль болида
14:58
Бинотто – о болиде 2021 года: «Мы переработали аэродинамику, а также создали полностью новую силовую установку»
10 марта 20:55
Видео
Календарь сезона Формулы-1
05 марта 22:35
Новый болид Mercedes
02 марта 20:21
Неудача Себастьяна Ожье
28 февраля 14:42
Болид Alfa Romeo на 2021 год
23 февраля 11:35