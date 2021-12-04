Досадная авария в последнем повороте трассы в Джидде лишила Ферстаппена поула Гран-при Саудовской Аравии

В первой линии стартует Mercedes

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

В субботу, 4 декабря, состоялась квалификация к первому в истории Гран-при Саудовской Аравии.

Поул позицию завоевал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, проехавший свой лучший круг за 1.27,511. Следом за ним на старте разместится его напарник Валттери Боттас (+0,111).

Тройку лидеров замкнул пилот Red Bull Макс Ферстаппен, для которого эта квалификация, пожалуй, стала самой неудачной в сезоне. В решающей попытке Ферстаппен шел с опережением графика Хэмилтона на четверть секунды, однако ошибся в последнем повороте и попал в аварию, сломав заднюю правую подвеску.

Пилот Red Bull буквально подарил поул своему главному конкуренту и в гонке ему придется очень постараться, чтобы наверстать.

Напомним, на последние гонки сезона Хэмилтону вернут мощный двигатель с Гран-при Бразилии.