Хэмилтон: «Завтра все должно закончиться легкой победой Red Bull»
Драма! Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись и оба сошли с Гран-при Италии
Пилоты вели бескомпромиссную борьбу
Фото: пресс-служба Формулы-1
Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись во втором повороте 26-го круга Гран-при Италии.
Оба болида вылетели на гравий и сошли с гонки. Ферстаппен сразу после инцидента по командному радио заявил:
«Вот, что бывает, если он не оставляет места на трассе».
Ферстаппен и Хэмилтон во второй раз столкнулись в этом сезоне. В предыдущий раз это случилось на старте Гран-при Великобритании и тогда Льюис продолжил гонку и стал ее победителем, а Макс сошел.
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