Драма! Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись и оба сошли с Гран-при Италии

Пилоты вели бескомпромиссную борьбу

Фото: пресс-служба Формулы-1

Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись во втором повороте 26-го круга Гран-при Италии.

Оба болида вылетели на гравий и сошли с гонки. Ферстаппен сразу после инцидента по командному радио заявил:

«Вот, что бывает, если он не оставляет места на трассе».

Ферстаппен и Хэмилтон во второй раз столкнулись в этом сезоне. В предыдущий раз это случилось на старте Гран-при Великобритании и тогда Льюис продолжил гонку и стал ее победителем, а Макс сошел.



