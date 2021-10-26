Два ребенка погибли вследствие ужасающей аварии на дрэг-рейсинге в Техасе

Пилот потерял управление и влетел в зрителей

Фото: Yahoo

На дрэг-рейсинге в Техасе, США, пилот потерял управление автомобилем и влетел в толпу зрителей. Вследствие трагедии погибло два ребенка, сообщает Yahoo.



Еще 8 человек с разными сложностями травм были отправлены в больницу. По информации источника, на гонке не было барьеров безопасности. Полиция допросит организаторов заездов в ближайшее время.

14-летний мотогонщик погиб в результате аварии.