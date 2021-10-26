Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Два ребенка погибли вследствие ужасающей аварии на дрэг-рейсинге в Техасе
Пилот потерял управление и влетел в зрителей
16:59
Фото: Yahoo
На дрэг-рейсинге в Техасе, США, пилот потерял управление автомобилем и влетел в толпу зрителей. Вследствие трагедии погибло два ребенка, сообщает Yahoo.
Еще 8 человек с разными сложностями травм были отправлены в больницу. По информации источника, на гонке не было барьеров безопасности. Полиция допросит организаторов заездов в ближайшее время.
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