Его команда доминировала в Ф-1 еще до появления Шумахера. Ушел из жизни легендарный Фрэнк Уильямс

«Железный Фрэнк» скончался в возрасте 79 лет

Фото: formula1.com

Основатель и бывший руководитель команды Williams Фрэнк Уильямс ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает официальный сайт Ф-1.



Путь «Железного Фрэнка» в «Королеве автоспорта» был тернистым и начался еще в далеком 1969-м году. В 1977-м британцу пришлось продать свое детище, но надолго без команды Фрэнк не остался. Уильямс вскоре вернулся в Ф-1 и постепенно вывел свой коллектив на вершину Формулы-1.

Williams 9 раз брал Кубок Конструкторов, а пилоты коллектива 7 раз становились чемпионами мира. Отметим, что в 1986-м году из-за автокатастрофы был частично парализовал, но не отошел от дел. В 1999-м году Фрэнку удостоился титула сэра. Пару лет назад семья Уильямса продала команду.

Отметим, что в текущем сезоне Williams в Кубке Конструкторов располагается на восьмой строчке.