Экклстоун: «Думаю, Хэмилтон не вернется в Формулу-1»

Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes завершит карьеру.

Цитирует Экклстоуна Blick:

Я не знаю, что будет, но думаю, Льюис не вернется в Формулу-1. Он слишком сильно разочарован. Его можно понять. Теперь пришло время осуществить его мечту – стать модным предпринимателем, выиграв семь титулов и сравнявшись с Михаэлем Шумахером.

В Абу-Даби много что пошло не так. Майкл Маси мог избавить себя от некоторых проблем, если бы сразу после аварии Латифи остановил гонку красным флагом. Тогда мы бы увидели суперфинал между Максом и Льюисом на последних трех кругах. Но мы не можем изменить то, что произошло.

Я понимаю веру Ферстаппена, что Льюис не закончит карьеру. В лице Хэмилтона у Макса был соперник, которого все высоко оценивали. Важно закрепить успех. Но я говорю – Макс на данный момент является лучшим гонщиком в мире».