Экклстоун: «Думаю, Хэмилтон не вернется в Формулу-1»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 32
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 30
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант 0:1 Окончен
22:00 Бордо - Лилль 2:3 Окончен
22:00 Лорьян - ПСЖ 1:1 Окончен
22:00 Марсель - Реймс 1:1 Окончен
22:00 Монпелье - Анже 4:1 Окончен
22:00 Лион - Мец 1:1 Окончен
22:00 Монако - Ренн 2:1 Окончен
22:00 Ницца - Ланс 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио 1:3 Окончен
19:30 Интер - Торино 1:0 Окончен
19:30 Рома - Сампдория 1:1 Окончен
21:45 Эмполи - Милан 2:4 Окончен
21:45 Наполи - Специя 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико 2:1 Окончен
22:30 Атлетик - Реал 1:2 Окончен
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован

Экклстоун: «Думаю, Хэмилтон не вернется в Формулу-1»

Бизнесмен уверен, что британец завершит карьеру
Автоспорт Формула-1
21:30
Экклстоун: «Думаю, Хэмилтон не вернется в Формулу-1»
Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes завершит карьеру. 

Цитирует Экклстоуна Blick:

«Я не разговаривал с Льюисом Хэмилтоном, но несколько дней назад созванивался с его отцом. Я сразу почувствовал, что он не ответит мне на вопрос о будущем сына, так что мы говорили только о бизнесе.

Я не знаю, что будет, но думаю, Льюис не вернется в Формулу-1. Он слишком сильно разочарован. Его можно понять. Теперь пришло время осуществить его мечту – стать модным предпринимателем, выиграв семь титулов и сравнявшись с Михаэлем Шумахером.

В Абу-Даби много что пошло не так. Майкл Маси мог избавить себя от некоторых проблем, если бы сразу после аварии Латифи остановил гонку красным флагом. Тогда мы бы увидели суперфинал между Максом и Льюисом на последних трех кругах. Но мы не можем изменить то, что произошло.

Я понимаю веру Ферстаппена, что Льюис не закончит карьеру. В лице Хэмилтона у Макса был соперник, которого все высоко оценивали. Важно закрепить успех. Но я говорю – Макс на данный момент является лучшим гонщиком в мире».

Ранее Берни Экклстоун прокомментировал церемонию посвящения Льюиса Хэмилтона в рыцари.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Mercedes

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Mercedes запустил двигатель на болиде 2022 года
Mercedes запустил двигатель на болиде 2022 года
Автоспорт Формула-1
18:25
Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»
Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»
Автоспорт Формула-1
08:50
Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1
Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1
Автоспорт Формула-1
22 декабря 22:04
Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»
Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»
Автоспорт Формула-1
21 декабря 19:05
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Автоспорт Формула-1
21 декабря 10:50
В Red Bull – о решении Mercedes не подавать апелляцию: «Это благородно с их стороны»
В Red Bull – о решении Mercedes не подавать апелляцию: «Это благородно с их стороны»
Автоспорт Формула-1
20 декабря 15:48

Новости: Автоспорт

Экклстоун: «Думаю, Хэмилтон не вернется в Формулу-1»
Экклстоун: «Думаю, Хэмилтон не вернется в Формулу-1»
Формула-1
21:30
Mercedes запустил двигатель на болиде 2022 года
Mercedes запустил двигатель на болиде 2022 года
Формула-1
18:25
Окон: «Ф-1 станет интереснее футбола, если пелотон будет еще плотнее»
Окон: «Ф-1 станет интереснее футбола, если пелотон будет еще плотнее»
Формула-1
17:45
В следующем сезоне Формулы-1 будет введена обязательная вакцинация от COVID-19
В следующем сезоне Формулы-1 будет введена обязательная вакцинация от COVID-19
Формула-1
15:32
Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari
Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari
Формула-1
14:52
Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах
Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах
Формула-1
12:55
Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»
Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»
Формула-1
11:59
Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»
Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»
Формула-1
08:50
Сайнс: «Мне бы очень хотелось побороться за свой первый титул в Формуле-1»
Сайнс: «Мне бы очень хотелось побороться за свой первый титул в Формуле-1»
Формула-1
08:00
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости