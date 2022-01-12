Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Экклстоун назвал современных пилотов Ф-1 роботами
Экс-владелец «Королевы автоспорта» считает, что последней индивидуальностью был Райкконен
Фото: IMAGO-Sport1
Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун неудовлетворенно высказался о действующих пилотах «Королевы автоспорта»:
Как человек Кими просто отличный парень. А как гонщик… он настоящий гонщик! Такие люди нужны – он гоняется и не сильно беспокоится о мнении других людей. Скорее он высказывает им свое мнение.
Сегодня таких, как Кими, немного, на самом деле их нет. И это проблема. Все стали в точности как роботы: слушают и делают, что им велят, а не поступают так, как сами считают нужным.
Экклстоун считает, что Себастьян Феттель еще может реанимировать свою карьеру.
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