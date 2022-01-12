Экклстоун назвал современных пилотов Ф-1 роботами

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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун неудовлетворенно высказался о действующих пилотах «Королевы автоспорта»:



Сегодня таких, как Кими, немного, на самом деле их нет. И это проблема. Все стали в точности как роботы: слушают и делают, что им велят, а не поступают так, как сами считают нужным.