Экклстоун: «Поставил бы деньги на Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном»

Бывший руководитель Формулы-1 считает, что пилот Red Bull обладает лучшей машиной в пелотоне

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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о борьбе за титул чемпиона мира в этом сезоне между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Слова Экклстоуна приводит Auto Motor und Sport:

«Я бы поставил деньги на Макса. Он отлично справляется со своей работой. И у него, похоже, лучшая машина в пелотоне на данный момент. Макс будет выигрывать гонки, которые не сможет выиграть Льюис, и наоборот. В итоге все может решить количество допущенных ими ошибок».

После половины сезона Хэмилтон опережает Ферстаппена на 8 очков в зачете пилотов.