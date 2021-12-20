Экклстоун предлагает Ferrari назначить на пост руководителя ранее отстраненного от Ф-1 менеджера

Берни уверен, что величие итальянцам может вернуть бывший босс Renault

Бриаторе и Экклстоун / Фото: grandprix247.com

Бывший руководитель Ф-1 Берни Экклстоун предложил Ferrari менеджера, который может вернуть легендарную конюшню на вершину «Королевы автоспорта»:



У меня особое отношение к Ferrari, и я всегда говорил, что являюсь суперфанатом Ferrari. Но они выступали хорошо, когда командой не руководители только итальянцы. Все хотят сами принимать решения и полагают, что все знают, вот в чем проблема. Но, в конечном счете, наибольших успехов Ferrari добивалась с преимущественно неитальянским руководством. Ничего не имею против итальянцев. Просто, если они собираются вместе, то каждый хочет быть главным, а это неправильно. Руководителем должен быть один человек, на которого не влияют остальные. Вполне уверен, что Маттиа Бинотто непросто. Флавио стал бы фантастическим руководителем. Он бы переманил подходящих специалистов из других команд, не обращал бы внимания на национальность, избавился бы от плохих сотрудников. Так что Ferrari может позвать Флавио на пару лет.

Отметим, что большую известность Флавио Бриаторе получил благодаря своим неоднозначным решениям. В угоду своих первых номеров (Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо) Флавио неоднократно задвигал вторых пилотов, а также стал организатором намеренной аварии на Гран-при Сингапура-2008, вследствие которой Алонсо выиграл гонку, стартовав с 15-о места.

Напомним, что ранее Бриаторе вернулся в Формулу-1. Он будет заниматься вопросами маркетинга.