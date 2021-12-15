Ферстаппен: «Я сочувствую Хэмилтону, по ходу всей гонки он все делал правильно»
Экклстоун: «Рад, что Хэмилтон не стал чемпионом»
Бывший глава Формулы-1 очень переживал за рекорд Михаэля Шумахера
Фото: BILD.de
Бывший глава Формулы-1 Берни Экколстоун признался, что был рад, когда пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону не удалось выиграть восьмой чемпионский титул. Слова Экколстоуна приводит Sky News:
«Льюис очень хорош. Но сам я счастлив, что он не выиграл чемпионство в этом сезоне. Я бы не хотел увидеть, как рекорд Михаэля был бы побит».
Михаэль Шумахер и Хэмилтон имеют по семь титулов чемпионов мира.
Напомним, в Mercedes наняли новых юристов, чтобы подать официальную апелляцию с обжалованием итогов последнего Гран-при сезона.
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