Масса: «Вполне могу себе представить, как себя сейчас чувствует Хэмилтон»
Экклстоун: «Сегодня люди, которые становятся рыцарями не делают ничего конкретного для страны»
Бизнесмен считает, что данная награда неуместна в случае Хэмилтона
Льюис Хэмилтон / фото - sportskeeda.com
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал церемонию посвящения гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона в рыцари, которая на днях состоялась в Лондоне.
Слова Экклстоуна приводит n-tv:
«Я считаю, что многие из тех, кто сегодня получает рыцарство, на самом деле его не заслуживают. Это звание изначально присваивали тем, кто сделал что-то для страны. А теперь люди, которые становятся рыцарями, зарабатывают много денег, может, выделяют средства на благотворительность или что-то подобное, но они не делают ничего конкретного для страны.
Возможно, страна в итоге получает выгоду, но это не входило в намерения человека. Должны быть другие награды – для тех, кто чего-то достиг. Безусловно, Льюис бы получил такой приз».
Льюис Хэмилтон уступил звание чемпиона Формулы-1 пилоту Red Bull Максу Ферстаппену.
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