Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»
Экклстоун: «Соперничество Хэмилтона и Ферстаппена полезно для спорта»
Бывший глава Формулы-1 отдельно высказался о семикратном чемпионе мира
Фото: CNN
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о борьбе за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Его слова приводит France 24:
«Это полезно для спорта в целом. Ведь в предыдущие годы многие прекрасно понимали, кто победит. А этот сезон получился невероятным. Здорово, что все сложилось именно так».
Отдельно Экклостоун высказался о Хэмилтоне:
«Льюис – хороший парень, он сделал все, что мог, но ему очень здорово помогали. И даже если он не выиграет чемпионат в этом году, это не имеет никакого значения. Он определенно войдет в пятерку лучших. Льюис – по-прежнему чрезвычайно талантливый и дальновидный гонщик».
Напомним, перед заключительным Гран-при сезона, который пройдет в Абу-Даби, Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков.
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