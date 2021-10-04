Экс-пилота NASCAR застрелили при встрече с бывшей женой

Полиция сообщает, что стрелявшему не будет предъявлено обвинений

Джон Уэс Таунли / Фото: matador.tech

Бывший гонщик NASCAR Джон Уэс Таунли убит несколькими выстрелами в городе Атенс-Кларк, США, сообщает местная полиция.



По данным правоохранительных органов, Таунли пришел в дом, где его бывшая жена находилась с другим мужчиной – Закари Андерсоном. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой Андерсон выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в Джона. Он скончался на месте. Также досталось и Лауре Таунли, которая с ранениями была доставлена в госпиталь.

Полиция сообщает, что Закари Андерсону по факту стрельбы не будет предъявлено никаких обвинений.

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