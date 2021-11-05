Риккардо: «Хочу выиграть титул и верю, что способен на это – но приму любой результат»
«Если ты заработал победу – она должна быть твоей». Риккардо раскритиковал командные тактики в Формуле-1
Пилот McLaren не поддерживает идею приказа «пропустить напарника вперед»
Даниэль Риккардо / фото - Getty Images
Пилот McLaren Даниэль Риккардо высказался о явлении «командных тактик» в Формуле-1, когда одного пилота по ходу гонки просят пропустить другого пилота вперед в угоду дополнительных очков в общем зачете. Цитирует Риккардо портал F1i.
«Ну, прямо сейчас мой ответ – нет, я бы не уступил место напарнику по приказу команды.
Если бы это был последний Гран-при сезона и обмен позициями влиял на чемпионский титул – то тогда, возможно, процесс принятия решения был бы сложным. Но когда речь о домашней победе – это как исполнение мечты детства. Если ты фактически заработал ее в борьбе на трасе, то и взять ее тоже должен именно ты».
Напомним, Боттас заявил, что готов помочь Хэмилтону завоевать 8-й чемпионский титул.
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