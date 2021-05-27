Ф-1 рассматривает введение бонусного балла для обладателя Большого шлема с победой в спринт-квалификации

Доменикали надеется, что формат спринтерских гонок увеличит интерес зрителей ко всему уик-энду

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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился ожиданиями от нового формата со спринтерскими гонками. Отметим, что формат спринтерских квалификаций дебютирует на Гран-при Великобритании.



Слова Доменикали приводит La Gazzetta dello Sport:

Мы не хотим почивать на лаврах, и этот эксперимент должен сделать интересными пятницу, субботу и воскресенье. Такая формула даст больше контента телевизионщикам и позволит организаторам распределить интерес зрителей на несколько дней.

За первые три места в спринт-квалификации будут присуждаться очки. Босс Ф-1 сообщил о предложении присуждать дополнительный балл за поул в стандартной квалификации и победы в спринте и Гран-при:

Мы думаем о бонусном очке для тех, кто соберет Большой шлем: поул, победу в спринтерской гонке и победу в Гран-при. Если опыт спринтов получится успешным, Ф-1 будет применять его на постоянной основе на самых исторических и культовых этапах.

Традиционно Большим шлемом называют ситуацию, при которой пилот берет поул, побеждает в гонке, лидируя от старта до финиша и показывает лучший круг Гран-при.