Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Сокол - Донбасс

Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт

Соглашение будет рассчитано до конца 2024 года
Автоспорт Формула-1
24 марта 17:00
Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Карлос Сайнс / фото - formula1.com

Команда Ferrari и Карлос Сайнс близки к подписанию нового контракта.

По информации it.motorsport, представители испанского гонщика и итальянской команды согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан еще на два сезона – до конца 2024 года.

Ожидается, что официально о подписании контракта будет объявлено в апреле.

Карлос Сайнс финишировал вторым на Гран-при Бахрейна.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карлос Сайнс Ferrari

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Автоспорт Формула-1
22 марта 11:00
Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна
Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна
Автоспорт Формула-1
21 марта 16:12
Леклер вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Бахрейна
Леклер вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Бахрейна
Автоспорт Формула-1
19 марта 19:23
Расселл: «Red Bull и Ferrari на шаг впереди Mercedes»
Расселл: «Red Bull и Ferrari на шаг впереди Mercedes»
Автоспорт Формула-1
13 марта 09:25
Ферстаппен установил лучшее время предсезонных тестов в Бахрейне
Ферстаппен установил лучшее время предсезонных тестов в Бахрейне
Автоспорт Формула-1
12 марта 18:30
Замена россиянина дебютировал. Ferrari вне конкуренции после двух дней предсезонных тестов в Бахрейне
Замена россиянина дебютировал. Ferrari вне конкуренции после двух дней предсезонных тестов в Бахрейне
Автоспорт Формула-1
11 марта 18:38

Новости: Автоспорт

Леклер вновь оставил Ферстаппена позади. Результаты пятничных практик Гран-при Саудовоской Аравии
Леклер вновь оставил Ферстаппена позади. Результаты пятничных практик Гран-при Саудовоской Аравии
Формула-1
21:15
Феттель пропустит второй Гран-при кряду
Феттель пропустит второй Гран-при кряду
Формула-1
16:23
Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»
Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»
Формула-1
09:30
Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»
Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»
Формула-1
24 марта 20:00
Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Формула-1
24 марта 17:00
Боттас: «Ближайшая цель – постараться выиграть у Haas»
Боттас: «Ближайшая цель – постараться выиграть у Haas»
Формула-1
22 марта 13:00
Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Формула-1
22 марта 11:00
Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна
Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна
Формула-1
22 марта 10:00
Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна
Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна
Формула-1
21 марта 16:12
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
35
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Легкая атлетика
21 марта 11:47
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Теннис ATP
19 марта 15:28
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Бокс Профессиональный бокс
23 марта 08:45
7
Все новости