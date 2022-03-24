Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Соглашение будет рассчитано до конца 2024 года
Карлос Сайнс / фото - formula1.com
Команда Ferrari и Карлос Сайнс близки к подписанию нового контракта.
По информации it.motorsport, представители испанского гонщика и итальянской команды согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан еще на два сезона – до конца 2024 года.
Ожидается, что официально о подписании контракта будет объявлено в апреле.
Карлос Сайнс финишировал вторым на Гран-при Бахрейна.
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