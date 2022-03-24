Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт

Соглашение будет рассчитано до конца 2024 года

Карлос Сайнс / фото - formula1.com

Команда Ferrari и Карлос Сайнс близки к подписанию нового контракта.

По информации it.motorsport, представители испанского гонщика и итальянской команды согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан еще на два сезона – до конца 2024 года.

Ожидается, что официально о подписании контракта будет объявлено в апреле.

Карлос Сайнс финишировал вторым на Гран-при Бахрейна.