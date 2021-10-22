Ferrari потеряла статус самой популярной команды Формулы-1

Итальянцев с первого места подвинул McLaren

Фото: Twitter Ferrari

Nielsen и Motorsport Network провели крупнейший опрос болельщиков в истории Формулы-1. В опросе приняло участие более 167 тысяч человек.



Самой популярной командой «Королевы австоспорта» стал McLaren, сообщает официальный сайт Ф-1. Оранжевые более чем на 10 % голосов опередили многолетних лидеров топа Ferrari (29,5 % против 17,9 %). Отметим, что между двумя командами втиснулся Red Bull, который получил 19,8 % зрительских голосов. На четвертом месте расположился гегемон Mercedes – 11,9 %.

Напомним, что на предстоящем Гран-при США четырехкратный чемпион Себастьян Феттель получит штраф на стартовой решетке.