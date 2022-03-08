Ferrari пожертвовала 1 миллион евро в помощь украинцам и приостановила производство автомобилей для россии

Очередной производитель уходит из рынка рф

Фото: logos-world.net

Ferrari на своем официальном сайте сообщила о пожертвовании в размере одного миллиона евро для пострадавших от вторжения российских войск украинцем.



Деньги направлены в «Красный Крест» и ООН, которые будут финансировать гуманитарные проекты в поддержку Украины, а также инициативы для помощи украинским беженцам в итальянских регионах. Также помогут ассоциации чернобыльцев, которые будут принимать беженцев в Маранелло, Фйорано и Формиджине. Также компания Ferrari решила приостановить производство автомобилей для российского рынка.

Напомним, что в связи с агрессией рф Haas выгнал российского пилота, а Формула-1 расторгла соглашение на проведение Гран-при россии.