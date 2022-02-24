Ферстаппен: «Болид стал совсем другим – стараемся найти баланс и выяснить предельные возможности»

Фото: Red Bull

Действующий чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен подвел итоги первого дня тестов болида Red Bull на сезон-2022:



Сегодня главной задачей было проехать как можно больше кругов, привыкнуть к машине, а также получить представление о том, как она вообще ведет себя на трассе. Сегодня все работало хорошо, неплохой старт. Посмотрим, что мы сможем выяснить за ночь и использовать завтра, когда за руль сядет Чеко.

Конечно, порой можно где-то взять слишком широко или заблокировать колеса, такое бывает (Ферстаппен вылетел с трассы в первый день и проехался по гравию, но не повредил машину). Также ты стараешься определить баланс машины, постепенно выясняешь ее предельные возможности. Но самое важное – это проехать как можно большую дистанцию, чтобы детали намотали километраж.