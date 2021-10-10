Боттас: «Я смогу показать жесткую защиту и попытаюсь удержать Ферстаппена»
Ферстаппен: «Боттас был немного быстрее, мы довольны вторым местом»
Голландец подвел итоги Гран-при Турции
Макс Ферстаппен / фото - remonews.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Турции, на котором занял второе место.
Голландца цитирует портал Sky Sports:
«Не самый простой день. Трасса была довольно скользкой, на протяжении всей гонки приходилось беречь шины. Валттери был немного быстрее нас, но мы довольны вторым местом – ведь в таких условиях можно было легко допустить ошибку и откатиться далеко назад».
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