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Ферстаппен будет стартовать последним на Гран-при Сочи

На болид лидера чемпионата поставят новый двигатель
Автоспорт Формула-1
15:59
Ферстаппен будет стартовать последним на Гран-при Сочи
Фото: пресс-служба Red Bull

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен будет стартовать последним в гонке Гран-при Сочи независимо от результатов квалификации, сообщает Sky Sports.

В Red Bull приняли решение заменить все компоненты силовой установки на болиде голландца, установив уже четвертый по счету мотор в нынешнем сезоне.

Отметим, что ранее Ферстаппену дали штраф в три позиции из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Монце. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на решение «быков» полностью заменить силовую установку на машине Макса.

Напомним, в первой практике Гран-при Сочи Ферстаппен показал третий результат.

Сергей Остапенко
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