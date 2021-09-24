Рон Деннис: «Я думаю, что чемпионом станет Ферстаппен»
Ферстаппен будет стартовать последним на Гран-при Сочи
На болид лидера чемпионата поставят новый двигатель
Фото: пресс-служба Red Bull
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен будет стартовать последним в гонке Гран-при Сочи независимо от результатов квалификации, сообщает Sky Sports.
В Red Bull приняли решение заменить все компоненты силовой установки на болиде голландца, установив уже четвертый по счету мотор в нынешнем сезоне.
Отметим, что ранее Ферстаппену дали штраф в три позиции из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Монце. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на решение «быков» полностью заменить силовую установку на машине Макса.
Напомним, в первой практике Гран-при Сочи Ферстаппен показал третий результат.
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