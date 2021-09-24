Ферстаппен будет стартовать последним на Гран-при Сочи

На болид лидера чемпионата поставят новый двигатель

Фото: пресс-служба Red Bull

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен будет стартовать последним в гонке Гран-при Сочи независимо от результатов квалификации, сообщает Sky Sports.

В Red Bull приняли решение заменить все компоненты силовой установки на болиде голландца, установив уже четвертый по счету мотор в нынешнем сезоне.

Отметим, что ранее Ферстаппену дали штраф в три позиции из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Монце. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на решение «быков» полностью заменить силовую установку на машине Макса.

Напомним, в первой практике Гран-при Сочи Ферстаппен показал третий результат.