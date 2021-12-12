Ферстаппен – о протестах Mercedes: «Это показательный итог сезона»
Ферстаппен – чемпион. Два протеста Mercedes отклонены
Дирекция гонки не посчитала их аргументированными
Фото: Формула-1
Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили два протеста команды Mercedes по итогам гонки. Об этом сообщил официальный сайт FIA.
По итогам рассмотрения протестов, пилот Red Bull Макс Ферстаппен сохранил победу в гонки и в чемпионате.
Напомним, руководство Гран-при Абу-Даби сначала запретило круговым обгонять лидирующего Льюиса Хэмилтона, а затем приказала пилотам выстроиться в один круг, согласно занятым местам.
В Mercedes считают, что действия дирекции гонки нарушили регламент Формулы-1 и принесли Максу Ферстаппену победу в гонке и чемпионате.
Комментарии 0