Ферстаппен – чемпион. Два протеста Mercedes отклонены

Дирекция гонки не посчитала их аргументированными





Фото: Формула-1

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили два протеста команды Mercedes по итогам гонки. Об этом сообщил официальный сайт FIA.



По итогам рассмотрения протестов, пилот Red Bull Макс Ферстаппен сохранил победу в гонки и в чемпионате.

Результаты Гран-при Абу-Даби.

Напомним, руководство Гран-при Абу-Даби сначала запретило круговым обгонять лидирующего Льюиса Хэмилтона, а затем приказала пилотам выстроиться в один круг, согласно занятым местам.

В Mercedes считают, что действия дирекции гонки нарушили регламент Формулы-1 и принесли Максу Ферстаппену победу в гонке и чемпионате.