Ферстаппен: «Чувство отчаянного желания победить во что бы то ни стало ушло»

Макс Ферстаппен / фото - formula1.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился настроем на новый сезон Формулы-1, который он начнет в статусе действующего чемпиона.

Голландца цитирует Planet F1:

Это не значит, что я теперь меньше мотивирован. Моя мотивация осталась прежней, а может стала даже сильнее – потому что я хочу победить вновь.

Вообще ощущения просто отличные. Спокойствие, расслабленность. Никаких причин для спешки.

Прошлый сезон был для меня уже седьмым в Формуле-1. И раньше у меня никогда не появлялось шанса выиграть титул. Я впервые получил шанс и мне, разумеется, отчаянно хотелось им воспользоваться. Ведь победа в чемпионате – это не та вещь, которая происходит регулярно. Этого может вообще больше никогда не случиться, так что кто знает.

Помню, как еще в детстве, выступая в картинге, смотрел гонки по телевизору – и как проходила церемония награждения победителей, с гимнами, и мой отец сказал мне: «Вот, куда мы должны добраться». А я ответил, что мне нравится. И теперь мне понадобится удача и хорошая машина, чтобы повторить успех. Но сейчас я счастлив».