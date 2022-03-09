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Ферстаппен: «Чувство отчаянного желания победить во что бы то ни стало ушло»

Голландец поделился настроем на новый сезон Формулы-1
Автоспорт Формула-1
09 марта 20:20
Ферстаппен: «Чувство отчаянного желания победить во что бы то ни стало ушло»
Макс Ферстаппен / фото - formula1.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился настроем на новый сезон Формулы-1, который он начнет в статусе действующего чемпиона.

Голландца цитирует Planet F1

«Я всегда буду стремиться побеждать, буду хотеть этого. Но чувство отчаянного желания победить во что бы то ни стало ушло.

Это не значит, что я теперь меньше мотивирован. Моя мотивация осталась прежней, а может стала даже сильнее – потому что я хочу победить вновь.

Вообще ощущения просто отличные. Спокойствие, расслабленность. Никаких причин для спешки.

Прошлый сезон был для меня уже седьмым в Формуле-1. И раньше у меня никогда не появлялось шанса выиграть титул. Я впервые получил шанс и мне, разумеется, отчаянно хотелось им воспользоваться. Ведь победа в чемпионате – это не та вещь, которая происходит регулярно. Этого может вообще больше никогда не случиться, так что кто знает.

Помню, как еще в детстве, выступая в картинге, смотрел гонки по телевизору – и как проходила церемония награждения победителей, с гимнами, и мой отец сказал мне: «Вот, куда мы должны добраться». А я ответил, что мне нравится. И теперь мне понадобится удача и хорошая машина, чтобы повторить успех. Но сейчас я счастлив».

Макс Ферстаппен подписал новый контракт с Red Bull.


Рене Тер Велде
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