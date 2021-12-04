Ферстаппен: «Чувствую себя ужасно, я разочарован третьим местом»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, в которой он не победил из-за аварии в последнем сегменте. Цитирует Ферстаппена портал Sky Sports.

Конечно, я разочарован третьим местом – зная то, какой я мог проехать круг. Ну, по крайней мере мы знаем, что наша машина действительно быстра. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Что касается возможной замены коробки передач – я пока не знаю».