Досадная авария в последнем повороте трассы в Джидде лишила Ферстаппена поула Гран-при Саудовской Аравии
Ферстаппен: «Чувствую себя ужасно, я разочарован третьим местом»
Пилот Red Bull из-за аварии упустил поул-позицию Гран-при Саудовской Аравии
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, в которой он не победил из-за аварии в последнем сегменте. Цитирует Ферстаппена портал Sky Sports.
«Чувствую себя ужасно. Мы проводили хорошую квалификации, я знал, что мы были очень быстры. Я атаковал, стремясь закончить круг, но потом на машине заблокировало одно из колес. Я толком не понял, что именно случилось. Я попробовал удержать машину, но задел стену и был вынужден остановиться.
Конечно, я разочарован третьим местом – зная то, какой я мог проехать круг. Ну, по крайней мере мы знаем, что наша машина действительно быстра. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Что касается возможной замены коробки передач – я пока не знаю».
Напомним, на последние гонки сезона Хэмилтону вернут мощный двигатель с Гран-при Бразилии.
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