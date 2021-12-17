Ферстаппен дал совет Хэмилтону, как пережить неудачу в борьбе за чемпионство

Фото: Marca

Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен дал несколько советов пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону связанных с тем, как ему справиться с поражение в борьбе за титул. Слова гонщика Red Bull приводит Racefans.net:

Конечно. Я прекрасно понимаю, что первые несколько дней после такой гонки вам не так просто пережить. Но также нужно понимать, что, как я уже говорил, это гонки, и в конечном счете случиться может что угодно.

Думаю, ему стоит оглянуться назад – на то, чего он уже сумел добиться, это должно помочь ему почувствовать себя комфортнее, а также придать мотивации продолжать гоняться. Ведь он по-прежнему старается выиграть восьмой для себя титул, и он вполне может сделать это в следующем сезоне. Так что я не вижу для него причин уходить.

Что до меня, то в ближайшие дни и недели мне нужно будет хорошенько выспаться, а потом, начиная с января, я буду вновь готов к работе. Мне нравится моя работа, нравится быть частью этой команды. Как я уже говорил по радио на круге возвращения в боксы, я хочу провести в этой команде еще 10-15 лет. И я надеюсь, что за эти годы мы сможет выиграть больше титулов».