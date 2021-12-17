Ферстаппен дал совет Хэмилтону, как пережить неудачу в борьбе за чемпионство
Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен дал несколько советов пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону связанных с тем, как ему справиться с поражение в борьбе за титул. Слова гонщика Red Bull приводит Racefans.net:
«Я не чувствую вины (за то, как именно Хэмилтон проиграл титул). Конечно, я прекрасно понимаю, что такое поражение может быть крайне болезненным, но в конечном счете это ведь тоже гонки. Нужно бороться до самого конца. Ты понимаешь, что это гонки, что случиться может вообще что угодно. Он и сам выигрывал чемпионат в похожих обстоятельствах, так что я думаю, что он прекрасно все понимает.
Конечно. Я прекрасно понимаю, что первые несколько дней после такой гонки вам не так просто пережить. Но также нужно понимать, что, как я уже говорил, это гонки, и в конечном счете случиться может что угодно.
Думаю, ему стоит оглянуться назад – на то, чего он уже сумел добиться, это должно помочь ему почувствовать себя комфортнее, а также придать мотивации продолжать гоняться. Ведь он по-прежнему старается выиграть восьмой для себя титул, и он вполне может сделать это в следующем сезоне. Так что я не вижу для него причин уходить.
Что до меня, то в ближайшие дни и недели мне нужно будет хорошенько выспаться, а потом, начиная с января, я буду вновь готов к работе. Мне нравится моя работа, нравится быть частью этой команды. Как я уже говорил по радио на круге возвращения в боксы, я хочу провести в этой команде еще 10-15 лет. И я надеюсь, что за эти годы мы сможет выиграть больше титулов».
Напомним, Хэмилтон уверенно лидировал в гонке Гран-при Абу-Даби и шел к восьмому чемпионскому титулу, однако за несколько кругов до финиша авария Николаса Латифи спровоцировала появление машины безопасности. Этой возможностью воспользовался Ферстаппен, который провел «бесплатный» пит-стоп и вернулся на трассу на свежих шинах «Софт».
Помещать пилоту Red Bull могли только круговые, однако по правилам Ф-1, они должны были вернуться с лидером в один круг. Как итог – Ферстаппен воспользовался преимуществом свежих шин и обошел Хэмилтона на последнем круге дистанции, став новым чемпионом «королевы автоспорта».
После финиша в Mercedes подали сразу две апелляции, в которых оспаривались решения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, однако обе они были отклонены. В Mercedes планировали подать еще одну апелляцию, однако недавно официально отказались от подобной затеи.
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