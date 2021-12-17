Ферстаппен: «Если Латифи достаточно умен, то просто выключит телефон и будет отдыхать в отпуске»

Пилот Williams сыграл ключевую роль в борьбе за титул чемпиона мира

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен посоветовал гонщику Williams Николасу Латифи выключить телефон и игнорировать всех журналистов. Слова новоиспеченного чемпиона Формулы-1 приводит Planet F1:

«Если он достаточно умен, то просто выключит телефон и будет игнорировать все звонки журналистов. Я просто надеюсь, что Николас сможет хорошо отдохнуть в отпуске и в следующем сезоне вернется, став сильнее».

Напомним, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон уверенно лидировал в гонке Гран-при Абу-Даби и шел к восьмому чемпионскому титулу, однако за несколько кругов до финиша авария Латифи спровоцировала появление машины безопасности. Этой возможностью воспользовался Ферстаппен, который провел «бесплатный» пит-стоп и вернулся на трассу на свежих шинах «Софт».

Как итог – он воспользовался преимуществом свежих шин и обошел Хэмилтона на последнем круге дистанции, став новым чемпионом «королевы автоспорта».