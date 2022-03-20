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Стронгмен. Чемпионат Украины. 95кг

Ферстаппен: «Ferrari – фавориты Гран-при Бахрейна, но у Red Bull хорошие шансы»

Голландец оценил перспективы итальянской команды на первом этапе сезона
Автоспорт Формула-1
20 марта 11:30
Ферстаппен: «Ferrari – фавориты Гран-при Бахрейна, но у Red Bull хорошие шансы»
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает гонщиков Ferrari фаворитами Гран-при Бахрейна.

Голландца цитирует RacingNews365:

«В третьем сегменте квалификации не удалось собрать все воедино. Расстраивает недостаточная поворачиваемость – как раз в тот момент, когда хочешь нажать на газ. Я видел, что постоянно теряю десятую или половину десятой. Но в итоге я стал вторым, и это хорошее начало. В конечном счете все решится завтра. Думаю, у нас хороший болид на гоночных отрезках.

Кто фаворит? Если смотреть на уик-энд в целом, то Ferrari. И не только благодаря двигателю – они здорово справляются с поворотами. Хотя, очевидно, на прямых они тоже хороши.

Тем не менее, у нас хорошие шансы. Нужно развиваться и набираться опыта, ведь такая ситуация не будет складываться каждый раз».

Макс Ферстаппен рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры в Формуле-1.

Рене Тер Велде
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Теги

Макс Ферстаппен Red Bull Ferrari

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