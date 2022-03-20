Ферстаппен: «Ferrari – фавориты Гран-при Бахрейна, но у Red Bull хорошие шансы»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает гонщиков Ferrari фаворитами Гран-при Бахрейна.

Голландца цитирует RacingNews365:

Кто фаворит? Если смотреть на уик-энд в целом, то Ferrari. И не только благодаря двигателю – они здорово справляются с поворотами. Хотя, очевидно, на прямых они тоже хороши.

Тем не менее, у нас хорошие шансы. Нужно развиваться и набираться опыта, ведь такая ситуация не будет складываться каждый раз».