Леклер вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Бахрейна
Ферстаппен: «Ferrari – фавориты Гран-при Бахрейна, но у Red Bull хорошие шансы»
Голландец оценил перспективы итальянской команды на первом этапе сезона
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает гонщиков Ferrari фаворитами Гран-при Бахрейна.
Голландца цитирует RacingNews365:
«В третьем сегменте квалификации не удалось собрать все воедино. Расстраивает недостаточная поворачиваемость – как раз в тот момент, когда хочешь нажать на газ. Я видел, что постоянно теряю десятую или половину десятой. Но в итоге я стал вторым, и это хорошее начало. В конечном счете все решится завтра. Думаю, у нас хороший болид на гоночных отрезках.
Кто фаворит? Если смотреть на уик-энд в целом, то Ferrari. И не только благодаря двигателю – они здорово справляются с поворотами. Хотя, очевидно, на прямых они тоже хороши.
Тем не менее, у нас хорошие шансы. Нужно развиваться и набираться опыта, ведь такая ситуация не будет складываться каждый раз».
Макс Ферстаппен рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры в Формуле-1.
Комментарии 0