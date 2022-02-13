Ферстаппен: «Я думал, что отца хватит инфаркт, когда я взял титул»
Ферстаппен: «Каждый год не может быть таким же драматичным, как предыдущий»
Голландец высказался по поводу соперничества с Льюисом Хэмилтоном
Макс Ферстаппен / фото - gpblog.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высказался по поводу соперничества с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном, а также рассказал, изменилась ли его жизнь после победы в чемпионате мира.
Слова Ферстаппена приводит The Guardian:
«Каждый год не может быть таким же драматичным, как предыдущий. Эта драма никому не нужна. Ни мне, ни моей команде, ни команде соперников.
Изменилась ли моя жизнь после победы? Не сказал бы. Как только я возвращаюсь домой, я предпочитаю заниматься тем, чем занимался до того, как стал чемпионом. То небольшое давление в глубине души, когда ты постоянно думаешь о том, что должен выиграть чемпионат мира, исчезло».
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