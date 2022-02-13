Ферстаппен: «Каждый год не может быть таким же драматичным, как предыдущий»

Макс Ферстаппен / фото - gpblog.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высказался по поводу соперничества с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном, а также рассказал, изменилась ли его жизнь после победы в чемпионате мира.

Слова Ферстаппена приводит The Guardian:

Изменилась ли моя жизнь после победы? Не сказал бы. Как только я возвращаюсь домой, я предпочитаю заниматься тем, чем занимался до того, как стал чемпионом. То небольшое давление в глубине души, когда ты постоянно думаешь о том, что должен выиграть чемпионат мира, исчезло».