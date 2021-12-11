Ферстаппен: «Хэмилтон боится меня? Он этого никогда не признает»

Пилот Red Bull решительно настроен завоевать титул чемпиона мира

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен в преддверии заключительного Гран-при сезона в Саудовской Аравии поделился мнением о своем соперничестве с Льюисом Хэмилтоном. Слова 24-летнего гонщика приводит De Telegraaf:

Я заметил, что вы больше не произносите имя Льюис Хэмилтон и название команды Mercedes…

Да, верно. Когда события развиваются так, как по ходу нынешнего сезона, такое может случиться. Скажем так, для этого случилось слишком многое.

Это из-за гонки на «Сильверстоуне», где у вас случилось жесткое столкновение с Хэмилтоном?

Не только из-за этого, а из-за событий по ходу сезона в целом. Мое представление о некоторых людях изменилось. И не в лучшую сторону. Хотя не то, чтобы для меня это было важно. Но я уже видел, что когда напряжение нарастает, некоторые люди показывают свое истинное лицо. Впрочем, это вполне естественно.

Вы думаете, что Хэмилтон вас боится?

Ну, он этого никогда не признает. По крайней мере, я его точно не боюсь. Да, наверное, я заставляю его нервничать, когда он видит меня в зеркалах заднего вида. Мы просто разные гонщики, он не столь агрессивен. Он не знает, как гоняться так, как это делаю я. И я не виню его за это, ведь у него не было такой возможности, как у меня – учиться гонкам у своего отца.

Вы подошли к финальной гонке сезона с одинаковым количеством очков. Это практически уникальная ситуация. Но считаете ли вы себя лучшим гонщиком по сравнению с соперником?

Думаю, что гонщик Формулы-1 должен считать себя лучшим. Так что я отвечу – да, разумеется! Но мне не нужно, чтобы об этом мне говорили другие люди. Мне не нужно это признание. Для меня гораздо важнее то, что думаю я сам, и что думаю близкие мне люди. Если бы я выступал за рулем его машины, судьба титула была бы уже давно решена.

В общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне. Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.