Ферстаппен: «На Гран-при Бразилии нас ждет упорная борьба»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что после победы на Гран-при Мехико команде нужно сохранять концентрацию и готовиться к этапу в Бразилии, поскольку трасса в Сан-Паулу не должна будет также хорошо подойти Red Bull в сравнении с Mercedes.

Голландца цитирует портал сrash.net:

Вообще я не верю в импульс – что ты можешь набрать отличную форму и выдать удачную серию. Поэтому нужно тщательно готовиться к каждой гонке, уделять внимание деталям. Чего мы, например, не сделали в квалификации. Все может очень быстро пойти не так, а может и наоборот.

Так что я думаю, что нас ждет упорная и интересная борьба до самого конца чемпионата. Трасса в Мексике всегда здорово нам подходила. Я думаю, что в Бразилии все будет совсем не так, как было здесь».