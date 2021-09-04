Ферстаппен в доминирующей манере выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
Ферстаппен: «Надеюсь, что в гонке сможем завершить начатое»
Пилот Red Bull взял поул на домашнем Гран-при Нидерландов
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов. Слова 23-летнего гонщика приводит Sky Sports:
«Выиграть поул здесь – это просто потрясающе. Невероятные ощущения. Поддержка болельщиков была невероятной, сегодня все прошло здорово, мне понравилось. Машиной было очень приятно управлять на этой трассе по ходу квалификации. Когда топлива в баках становится совсем мало, ощущения просто классные.
У нас наилучшая стартовая позиция. Мы знаем, как сложно обгонять на этой трассе, но я не думаю, что нас ждет простая гонка. Нам нужно проехать много кругов, а шины на высоких скоростях подвергаются здесь серьезной нагрузке. Но сегодня все и правда прошло хорошо – и я надеюсь, что завтра мы сумеем завершить начатое».
В личном зачете перед гонкой Гран-при Нидерландов Ферстаппен занимает второе место, уступая Льюису Хэмилтону 3 очка.
They turned up in their thousands— Formula 1 (@F1) September 4, 2021
And @Max33Verstappen did not let them down! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/hU8YRhJBln
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