Ферстаппен: «Надеюсь, что в гонке сможем завершить начатое»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов. Слова 23-летнего гонщика приводит Sky Sports:

У нас наилучшая стартовая позиция. Мы знаем, как сложно обгонять на этой трассе, но я не думаю, что нас ждет простая гонка. Нам нужно проехать много кругов, а шины на высоких скоростях подвергаются здесь серьезной нагрузке. Но сегодня все и правда прошло хорошо – и я надеюсь, что завтра мы сумеем завершить начатое».