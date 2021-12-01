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Ферстаппен: «Надеюсь, нас ждет фантастическое завершение сезона»
Пилот Red Bull является лидером чемпионата
Фото: пресс-служба Red Bull
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от двух последних Гран-при сезона. Слова 24-летнего гонщика приводит пресс-служба Red Bull:
«Я спокоен и расслаблен. Я сделаю все, что в моих силах – посмотрим, что в итоге получится. Еще ничего не решено, мы готовы принять вызов, впереди еще две гонки, в которых мы полностью выложимся. Надеюсь, нас ждет фантастическое завершение сезона».
За два Гран-при до конца сезона-2021 Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на восемь очков в зачете пилотов.
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