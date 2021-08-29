Ферстаппен: «Не такую победу я хотел одержать»

Макс Ферстаппен / фото - WLNH

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Бельгии. Нидерландец выиграл гонку, в которой участники проехали лишь по 3 круга из-за плохой погоды. Пилоты получили 50% от изначального количества присуждаемых очков. Слова Макса приводит Sky Sports.

В 16:30 я призывал начать заезд – мне кажется, что состояние трассы в тот момент было приемлемым. Но вот видимость была очень плохой. Думаю, что если бы мы начали в 16 часов, то шансы провести гонку были бы выше. Но как бы то ни было, после этого дождь все равно усилился и с того момента состояние трассы уже не улучшалось.

Да, это победа – но не такую победу тебе хочется одержать. Сегодня больше всего нужно отметить болельщиков, которые весь день оставались на трибунах, несмотря на дождь, холод и ветер. Настоящие герои сегодня именно они».