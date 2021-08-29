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Ферстаппен: «Не такую победу я хотел одержать»

Гонщики проехали 3 круга на Гран-при Бельгии
Автоспорт Формула-1
21:39
Ферстаппен: «Не такую победу я хотел одержать»
Макс Ферстаппен / фото - WLNH

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Бельгии. Нидерландец выиграл гонку, в которой участники проехали лишь по 3 круга из-за плохой погоды. Пилоты получили 50% от изначального количества присуждаемых очков. Слова Макса приводит Sky Sports.

«Конечно, сейчас, уже постфактум, мы понимаем, насколько важным было выиграть этот поул вчера. Очень жаль, что мы не смогли нормально провести гонку, проехать круги, но условия на трассе и правда были очень сложными.

В 16:30 я призывал начать заезд – мне кажется, что состояние трассы в тот момент было приемлемым. Но вот видимость была очень плохой. Думаю, что если бы мы начали в 16 часов, то шансы провести гонку были бы выше. Но как бы то ни было, после этого дождь все равно усилился и с того момента состояние трассы уже не улучшалось.

Да, это победа – но не такую победу тебе хочется одержать. Сегодня больше всего нужно отметить болельщиков, которые весь день оставались на трибунах, несмотря на дождь, холод и ветер. Настоящие герои сегодня именно они».

Джордж Рассел во время дождливой квалификации неожиданно занял второе место.

Антон Кривенко
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Макс Ферстаппен

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