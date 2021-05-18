Исполнительный директор McLaren: «Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена на трассе – вопрос времени»
Ферстаппен: «Никогда не попадал на подиум в Монако, но в этот раз все должно быть по-другому»
Пилот Red Bull поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при
Макс Ферстаппен / Фото: www.redbull.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдет со зрителями.
Слова Ферстаппена приводит nl.motorsport.com:
Эта трасса отличается от других трасс – она очень узкая, но отлично подходит для того, чтобы проехать быстрый круг в квалификации. Ты чувствуешь, когда все делаешь правильно, и это вызывает улыбку на моем лице. Я никогда раньше не попадал на подиум в Монако, в этот раз все должно быть по-другому. Мы должны чисто провести уик-энд, это очень важно. Посмотрим, будем ли мы быстры, но пока мы неплохо выступали в квалификации. Надеюсь, мы сможем показать это и в Монако.
Я прекрасно знаю, что в Монако нет места ошибкам. Мы должны быть уверены, что хорошо выступим в субботу. Обгонять на этой трассе очень сложно, но случиться может что угодно. Мы должны быть уверены, что будем на высоте и в субботу, и в воскресенье.
Второй гонщик австрийской командыl Серхио Перес сказал, что у команды есть неплохой шанс победить на этапе Гран-при в Монако.
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