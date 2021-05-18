Ферстаппен: «Никогда не попадал на подиум в Монако, но в этот раз все должно быть по-другому»

Макс Ферстаппен / Фото: www.redbull.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдет со зрителями.



Слова Ферстаппена приводит nl.motorsport.com:

Я прекрасно знаю, что в Монако нет места ошибкам. Мы должны быть уверены, что хорошо выступим в субботу. Обгонять на этой трассе очень сложно, но случиться может что угодно. Мы должны быть уверены, что будем на высоте и в субботу, и в воскресенье.