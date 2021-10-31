Ферстаппен: «Никогда не считал Формулу-1 вопросом жизни и смерти»

Макс Ферстаппен / фото - express.co.uk

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает, что неправильно уделять Формуле-1 чрезмерное внимание.

Голландца цитирует The New York Times:

Я никогда так не считал и не буду считать. Я очень рад, что выступаю в Формуле-1, но в ином случае я занимался бы какими-то другими гонками и хорошо проводил бы время.

Я понимаю: если болид окажется достаточно быстрым до конца сезона, я выиграю чемпионат. Если нет – наверное, не выиграю. В конечном счете это не изменит мой мир.

Разумеется, победа в чемпионате – это цель и мечта, но для этого необходимы везение, подходящая машина и своевременные действия».