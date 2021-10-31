Ферстаппен: «У нас с Хэмилтоном хорошие отношения – какие и должны быть между соперниками»
Ферстаппен: «Никогда не считал Формулу-1 вопросом жизни и смерти»
Голландец рассказал о своем отношении к чемпионату
Макс Ферстаппен / фото - express.co.uk
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает, что неправильно уделять Формуле-1 чрезмерное внимание.
Голландца цитирует The New York Times:
«Порой люди воспринимают Формулу-1 слишком серьезно, словно это вопрос жизни и смерти. Гонщики думают: «Если я не пробьюсь в Формулу-1, моя жизнь закончена» или что-то в этом духе.
Я никогда так не считал и не буду считать. Я очень рад, что выступаю в Формуле-1, но в ином случае я занимался бы какими-то другими гонками и хорошо проводил бы время.
Я понимаю: если болид окажется достаточно быстрым до конца сезона, я выиграю чемпионат. Если нет – наверное, не выиграю. В конечном счете это не изменит мой мир.
Разумеется, победа в чемпионате – это цель и мечта, но для этого необходимы везение, подходящая машина и своевременные действия».
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