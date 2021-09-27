Хэмилтон – первый пилот в истории, выигравший 100 Гран-при Формулы-1
Ферстаппен – о феноменальном прорыве на Гран-при Сочи: «Нам очень помог дождь»
Гонщик Red Bull отыграл 18 позиций и финишировал вторым
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при России, на котором он совершил феноменальный прорыв с последнего места на второе. Цитирует Ферстаппена портал Sky Sports.
«Прорыв с последнего на второе место – это отличный результат. Сама гонка получилось сложной, поскольку обгонять было очень непросто, а как только ты застревал за соперником, шины моментально начинали очень сильно изнашиваться. Дождь помог нам совершить этот последний рывок.Напомним, Хэмилтон – первый пилот в истории выигравший 100 Гран-при
С учетом изначально штрафа, потеря всего одной позиции (относительно возможной победы) – это очень неплохой результат, определенно. Когда я проснулся сегодня утром, то точно не ожидал добиться такого результата.
Мы стартовали с конца пелотона, на первом круге и на первом отрезке гонки было много событий. Но мы справились, а потом приняли верное решение в ключевой момент, когда перешли на промежуточные шины».
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