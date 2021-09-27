Ферстаппен – о феноменальном прорыве на Гран-при Сочи: «Нам очень помог дождь»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при России, на котором он совершил феноменальный прорыв с последнего места на второе. Цитирует Ферстаппена портал Sky Sports.

С учетом изначально штрафа, потеря всего одной позиции (относительно возможной победы) – это очень неплохой результат, определенно. Когда я проснулся сегодня утром, то точно не ожидал добиться такого результата.

Мы стартовали с конца пелотона, на первом круге и на первом отрезке гонки было много событий. Но мы справились, а потом приняли верное решение в ключевой момент, когда перешли на промежуточные шины».