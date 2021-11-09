Браун: «Ферстаппен своим подходом напоминает Шумахера»
Ферстаппен – о критике Mercedes Боттаса: «Это очень дешево»
Пилот Red Bull не понимает, о чем говорит руководитель «черных стрел»
Валттери Боттас / Фото: Twitter Mercedes
Лидер личного зачета Макс Ферстаппен считает, что представители Mercedes поступают неверно, критикуя Валттери Боттаса за не лучший старт Гран-при Мексики.
Необходимо оставлять пространство шириной в болид, иначе он получил бы штраф.
Не знаю, о чем говорит Вольфф. Можно легко обвинять Валттери, но, думаю, это очень дешево.
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Напомним, что спортивный директор Ф-1 видит в Ферстаппене общие черты с Михаэлем Шумахером.
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