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Ферстаппен – о протестах Mercedes: «Это показательный итог сезона»
Немецкая команда считает, что результаты Гран-при Абу-Даби нужно пересмотреть
Макс Ферстаппен / фото - planetf1.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что думает о протестах, которые подал Mercedes после финиша Гран-при Абу-Даби.
Голландца цитирует ресурс Autosport:
«Мне особо нечего сказать. Кроме того, это показательный итог сезона».
Mercedes опротестовал результаты Гран-при Абу-Даби.
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