Ферстаппен – о самых ярких моментах сезона: «Две победы в Австрии, победа на домашнем этапе и сумасшедшая развязка в Абу-Даби»

Макс Ферстаппен / фото - planetf1.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о самых лучших и худших моментах прошедшего чемпионата Формулы-1, где он стал чемпионом.

Голландца цитирует Autosport:

Что до самых ярких моментов – то это сложно, их было слишком много. Очень здорово было победить в Монако после всех трудностей, с которыми мы столкнулись, после всех неудачи и невезения.

Еще две победы в Австрии, победа на домашнем для меня этапе в Зандворте. Ну и, разумеется, сумасшедшая развязка гонки в Абу-Даби. Думаю, именно эти моменты были самыми яркими».