Перес: «Выступления с таким напарником, как Ферстаппен, мотивируют и толкают на новый уровень»
Ферстаппен – о самых ярких моментах сезона: «Две победы в Австрии, победа на домашнем этапе и сумасшедшая развязка в Абу-Даби»
Голландец подвел итоги прошедшего чемпионата Формулы-1
Макс Ферстаппен / фото - planetf1.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о самых лучших и худших моментах прошедшего чемпионата Формулы-1, где он стал чемпионом.
Голландца цитирует Autosport:
«Низшей точкой, безусловно, был момент, когда я весь вечер просидел в больнице – просто потому что сидеть в больнице никому не нравится. Не очень приятно было и после инцидента в Баку. Хотя мне кажется, что в итоге даже такие моменты делают тебя сильнее, как гонщика.
Что до самых ярких моментов – то это сложно, их было слишком много. Очень здорово было победить в Монако после всех трудностей, с которыми мы столкнулись, после всех неудачи и невезения.
Еще две победы в Австрии, победа на домашнем для меня этапе в Зандворте. Ну и, разумеется, сумасшедшая развязка гонки в Абу-Даби. Думаю, именно эти моменты были самыми яркими».
Макс Ферстаппен поблагодарил Серхио Переса за помощь в борьбе за чемпионский титул.
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