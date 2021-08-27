Ферстаппен – о соперничестве с Хэмилтоном: «Единственное, что может дать преимущество – более быстрая машина»

Гонщик Red Bull считает, что большой опыт британца не играет важной роли в борьбе за титул

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен не считает, что большой опыт Льюиса Хэмилтона дает британцу преимущество в борьбе за чемпионский титул.

Голландца цитирует портал racefans.net:

«Мне кажется, что единственная вещь, которая может дать тебе преимущество – это более быстрая машина. В Формуле-1 более быстрая машина – это доминирующий фактор. В чемпионате очень много отличных гонщиков, но далеко не все из них получают возможность бороться за самые высокие места. Поэтому не так важно, сколько у тебя титулов – семь, один или вообще ноль, когда ты провел в Формуле-1 уже несколько лет, особенно если у тебя есть опыт борьбы за топ-5, например, ты и так понимаешь, что тебе нужно стараться финишировать в каждой гонке, что тебе нужно стараться зарабатывать как можно больше очков. Каждый из нас старается выступать как можно лучше. Так что я не вижу в этом преимущества».

При этом Ферстаппен отметил прогресс, которого в Mercedes добились в работе с болидом.

«Они были очень быстры в двух последних гонках. Мне кажется, что в Венгрии они смотрелись очень сильно. Но посмотрим, что будет здесь. Лично я не сомневаюсь, что соперники будут быстры. Традиционно Спа не очень хорошо подходила нашему болиду из-за длинных прямых. Я знаю, что мы заметно сократили отставание по максимальной скорости, но пока не догнали соперников. Наша машина стала лучше по сравнению с прошлогодней, мы стали быстрее на прямых, но мне трудно сказать, как мы будем смотреться на фоне соперников».

Макс Ферстаппен чувствует себя комфортно в борьбе за чемпионский титул.