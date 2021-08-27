Ферстаппен объяснил из-за чего разбил болид во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот Red Bull подвел итоги пятничных свободных заездов

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал аварию во второй практике Гран-при Бельгии. В седьмом повороте 23-летний гонщик не справился с управлением и влетел в стену. Одного из фаворитов чемпионата цитирует GPBLOG:

«Я просто потерял контроль над задней частью машины. Возникла сильная избыточная поворачиваемость. Я сделал все, чтобы избежать аварии, но, к сожалению, врезался в стену. В целом день сложился хорошо. Мы были довольны тем, как складывались тренировки, но еще есть что доработать. Считаю, что это позитивное начало уик-энда. Мы ничего не меняли в машине в вопросе угла атаки крыльев. Я был доволен тем, что у меня есть. Но, конечно, нам есть над чем поразмыслить, например, о прогнозе погоды. Трудно сказать, что будет в дождь, потому что мы ещё не попробовали свои силы на мокром асфальте. Но будет интересно».

Несмотря на аварию, Ферстаппен стал первый во второй практике.

После половины сезона гонщик из Нидерландов занимает второе место в зачете пилотов.