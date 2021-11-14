Ферстаппен объяснил, почему ему не удалось финишировать первым в спринте Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен подвел итоги спринтерской квалификации Гран-при Бразилии, в которой он финишировал вторым:



На этой трассе практически невозможно обгонять после того, как ты приблизишься к сопернику. Mercedes очень быстры на прямых, поэтому нужно идеально пройти последний поворот, чтобы обогнать. Сегодня это было невозможно, но завтра мы попробуем еще раз.