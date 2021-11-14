Боттас рассказал, за счет чего сумел обогнать Ферстаппена в спринте Гран-при Бразилии
Ферстаппен объяснил, почему ему не удалось финишировать первым в спринте Гран-при Бразилии
Пилот Red Bull выдал не лучший старт в Сан-Паулу
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter
Лидер личного зачета Макс Ферстаппен подвел итоги спринтерской квалификации Гран-при Бразилии, в которой он финишировал вторым:
Старт прошел не лучшим образом, мы были на более жестком типе шин, что тоже не сыграло нам на руку. В частности, было непросто добиться от шин должной работоспособности, но тем не менее темп был неплохим.
На этой трассе практически невозможно обгонять после того, как ты приблизишься к сопернику. Mercedes очень быстры на прямых, поэтому нужно идеально пройти последний поворот, чтобы обогнать. Сегодня это было невозможно, но завтра мы попробуем еще раз.
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