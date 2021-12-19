Ферстаппен: «Перес показал, что он настоящий командный игрок»
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поблагодарил Серхио Переса за помощь в борьбе за чемпионский титул на Гран-при Абу-Даби и по ходу сезона.
Голландца цитирует Auto-Motor-und-Sport:
«Не думаю, что я бы сейчас сидел здесь, если бы не Чеко. Потому что если бы не он, у Mercedes бы остался достаточной запас времени, чтобы провести пит-стоп под машиной безопасности. Так что Чеко был просто невероятен.
Когда мы только начинали работать вместе, было сложно понять, как все получится, как мы сработаемся, это нормально. Но очень быстро стало понятно, что Чеко просто замечательный парень. И речь не только конкретно про Формулу-1. Он в целом очень приятный парень, семейный человек, и да, мы много раз здорово проводили время вместе.
Такие напарники – огромная редкость. Чеко показал, что он настоящий командный игрок и я надеюсь, что мы еще долго будем выступать вместе. Да, поначалу ему было довольно сложно привыкнуть к болиду Red Bull, адаптироваться. Но мне кажется, что в последнее время он заметно прибавил и стал быстрее».
Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.
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