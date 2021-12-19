Ферстаппен: «Перес показал, что он настоящий командный игрок»

Макс Ферстаппен / фото - netherlandsnewslive.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поблагодарил Серхио Переса за помощь в борьбе за чемпионский титул на Гран-при Абу-Даби и по ходу сезона.

Голландца цитирует Auto-Motor-und-Sport:

Когда мы только начинали работать вместе, было сложно понять, как все получится, как мы сработаемся, это нормально. Но очень быстро стало понятно, что Чеко просто замечательный парень. И речь не только конкретно про Формулу-1. Он в целом очень приятный парень, семейный человек, и да, мы много раз здорово проводили время вместе.

Такие напарники – огромная редкость. Чеко показал, что он настоящий командный игрок и я надеюсь, что мы еще долго будем выступать вместе. Да, поначалу ему было довольно сложно привыкнуть к болиду Red Bull, адаптироваться. Но мне кажется, что в последнее время он заметно прибавил и стал быстрее».