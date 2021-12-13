Алонсо: «Чистая удача для Ферстаппена – без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом»
Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон
Голландец выиграл Гран-при Абу-Даби
Макс Ферстаппен / фото - topgear.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и чемпионат Формулы-1.
Подиум стал для Макса 18-м в 2021 году – это новый рекорд Формулы-1. Ранее нескольким гонщикам удавалось завоевать 17 подиумов за сезон: Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону.
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон завоевал 17 подиумов в 2021 году.
Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.
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