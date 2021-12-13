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Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон

Голландец выиграл Гран-при Абу-Даби
Автоспорт Формула-1
11:30
Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон
Макс Ферстаппен / фото - topgear.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и чемпионат Формулы-1.

Подиум стал для Макса 18-м в 2021 году – это новый рекорд Формулы-1. Ранее нескольким гонщикам удавалось завоевать 17 подиумов за сезон: Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон завоевал 17 подиумов в 2021 году.

Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.

Рене Тер Велде
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