Ферстаппен почти догнал Хэмилтона в личном зачете после курьезного Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии выдался одним из самых спорных этапов в истории Формулы-1.
Гонка стала самой короткой за всю историю «Королевы автоспорта», а с результатом больше не согласившихся, чем тех, кто его принял.
Лидер Red Bull Макс Ферстаппен благодаря победе сократил отставание от семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона в общем зачете. Напомним, что нидерландец может получить еще полбалла за лучший круг.
Положение пилотов в чемпионате после 13-и этапов Гран-при:
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 202,5 очка
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 199,5
3. Ландо Норрис (McLaren) – 113
4. Валттери Боттас (Mercedes) – 108
5. Серхио Перес (Red Bull) – 104
6. Карлос Сайнс (Ferrari) – 83,5
7. Шарль Леклер (Ferrari) – 82
8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 56
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 54
10. Эстебан Окон (Alpine) – 42
11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 38
12. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 35
13. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 18
14. Ланс Стролл (Aston Martin) – 18
15. Джордж Расселл (Williams) – 13
16. Николас Латифи (Williams) – 7
17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 2
18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1
19. Мик Шумахер (Haas) – 0
20. Никита Мазепин (Haas) – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. Mercedes – 310,5 очков
2. Red Bull – 303,5
3. McLaren – 169
4. Ferrari – 165,5
5. Alpine – 80
6. Alpha Tauri – 72
7. Aston Martin – 53
8. Williams – 20
9. Alfa Romeo – 3
10. Haas – 0
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