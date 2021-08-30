Ферстаппен почти догнал Хэмилтона в личном зачете после курьезного Гран-при Бельгии

Изменения в Кубке Конструкторов и общей классификации

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Гран-при Бельгии выдался одним из самых спорных этапов в истории Формулы-1.



Гонка стала самой короткой за всю историю «Королевы автоспорта», а с результатом больше не согласившихся, чем тех, кто его принял.

Лидер Red Bull Макс Ферстаппен благодаря победе сократил отставание от семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона в общем зачете. Напомним, что нидерландец может получить еще полбалла за лучший круг.

Положение пилотов в чемпионате после 13-и этапов Гран-при:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 202,5 очка

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 199,5

3. Ландо Норрис (McLaren) – 113

4. Валттери Боттас (Mercedes) – 108

5. Серхио Перес (Red Bull) – 104

6. Карлос Сайнс (Ferrari) – 83,5

7. Шарль Леклер (Ferrari) – 82

8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 56

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 54

10. Эстебан Окон (Alpine) – 42

11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 38

12. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 35

13. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 18

14. Ланс Стролл (Aston Martin) – 18

15. Джордж Расселл (Williams) – 13

16. Николас Латифи (Williams) – 7

17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 2

18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1

19. Мик Шумахер (Haas) – 0

20. Никита Мазепин (Haas) – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. Mercedes – 310,5 очков

2. Red Bull – 303,5

3. McLaren – 169

4. Ferrari – 165,5

5. Alpine – 80

6. Alpha Tauri – 72

7. Aston Martin – 53

8. Williams – 20

9. Alfa Romeo – 3

10. Haas – 0