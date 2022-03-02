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Ферстаппен подписал новый контракт с Red Bull
Новое соглашение будет рассчитано на 4-5 лет
Макс Ферстаппен / фото - formula1.com
Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и Red Bull договорились о подписании нового долгосрочного контракта.
По информации De Telegraaf, переговоры сторон увенчались успехом. Новое соглашение будет рассчитано на 4-5 лет. Ферстаппен по новому контракту будет получать от $40 до $50 млн в год.
Red Bull представил болид для сезона 2022 года.