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Золотая коллекция бокса

Ферстаппен подписал новый контракт с Red Bull

Новое соглашение будет рассчитано на 4-5 лет
Автоспорт Формула-1
20:20
Ферстаппен подписал новый контракт с Red Bull
Макс Ферстаппен / фото - formula1.com

Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и Red Bull договорились о подписании нового долгосрочного контракта.

По информации De Telegraaf, переговоры сторон увенчались успехом. Новое соглашение будет рассчитано на 4-5 лет. Ферстаппен по новому контракту будет получать от $40 до $50 млн в год.

Red Bull представил болид для сезона 2022 года.

Рене Тер Велде
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Макс Ферстаппен Red Bull

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