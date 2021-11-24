До конца сезона Формулы-1 лишь две гонки. Ферстаппен может оставить Хэмилтона без титула уже в Саудовской Аравии
Ферстаппен: «После выигранного титула давления становится намного меньше»
Пилот Red Bull рассказал о целях в Формуле-1
Фото: Marca
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, какие цели он преследует в Формуле-1. Слова 24-летнего гонщика приводит PlanetF1:
«У меня не так много целей в Формуле-1. Когда я выиграю титул, я выполню главную из них. Если вы выиграли один титул, уже неважно, как много чемпионатов вы выиграете после этого. Главное – что титул уже есть. Конечно, я всегда буду стараться выиграть как можно больше, но главное уже будет сделано. Это главная цель, и я буду много работать, чтобы достичь ее.
После выигранного титула давления становится намного меньше. Я буду получать удовольствие от гонок, но затем я постепенно начну думать и о других целях, которые необходимо достичь, помимо Формулы-1».
За два Гран-при до конца сезона-2021 Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на восемь очков в зачете пилотов.
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