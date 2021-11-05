Боттас: «Не думаю, что в соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена есть что-то личное»
Ферстаппен: «При наличии возможности хочется проводить гонки максимально чисто»
Голландец рассказал – о конкуренции с Хэмилтоном
Макс Ферстаппен / фото - skysports.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что не планирует действовать осторожнее обычного в оставшихся гонках сезона, учитывая, что у него в данный момент есть небольшое преимущество по очкам в общем зачете.
Голландца цитирует портал Racefans.net:
«Мой подход будет тем же, которого я придерживался по ходу всего сезона. Я всегда стараюсь заработать как можно больше очков, всегда старался так делать, как и Льюис, как и остальные гонщики. Хотя понятно, что при наличии такой возможности хочется проводить гонки максимально чисто».
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе за титул с Максом Ферстаппеном.
Комментарии 0