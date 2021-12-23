Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах

Это второй подобный титул для новоиспеченного чемпиона Формулы-1

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признан спортсменом 2021 года в Нидерландах.

На награду также были номинированы олимпийские чемпионы Харри Лаврейсен (трековые гонки) и Ник Кимманн (BMX).

За Макса трофей получил его отец Йос, заявив в интервью порталe NOL, что это звание его сын получил вполне заслужено.

«Макс направляется во вполне заслуженный отпуск. Он устал, год получился тяжелым. Завоевание титула получилось очень эмоциональным, и ему действительно нужен отдых».

Отметим, что это вторая подобная награда в карьере Ферстаппена. Впервые гонщик был признан лучшим спортсменом в Нидерландах в 2016 году.

Напомним, Льюис Хэмилтон сообщил Mercedes, что намерен остаться в команде.